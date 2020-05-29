В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая COVID-19

Всего по состоянию на 29 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 90 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая COVID-19. Об этом 29 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в учреждениях здравоохранения находится восемь человек. В военно-медицинских клинических центрах Центрального и Северного регионов находится по одному военнослужащему, в лазарете воинской части Ровенской области – шестеро военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих из Ровенской области симптомы заболевания отсутствуют.

Еще 15 человек проходят лечение дома под наблюдением медицинской службы. 13 из них – военнослужащие в Киевской области. Также от коронавируса лечится один сотрудник ВСУ из столичного региона и один из Ровенской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 10.00 29 мая коронавирусом в ВСУ инфицированы 90 человек. За время пандемии выздоровели 108 военнослужащих, трое умерли.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.