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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли участок разведения в Золотом

29 мая на Донбассе ранения получил один украинский военный.

В прошедшие сутки украинские военные ранили одного оккупанта
В прошедшие сутки украинские военные ранили одного оккупанта
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским военным из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку Богдановки, Невельского, Березового, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" они атаковали силы ООС вблизи Луганского, Гладосово, Новгородского и Крымского.

По данным разведки, 29 мая украинские военные ранили одного оккупанта, отметили в штабе.

"В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режима "Тишина" придерживались", – говорится в сообщении.

После полуночи российские вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Авдеевка. Без потерь с украинской стороны. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/865919643900653

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, Первомайск, боевики, Авдеевка, Золотое, Крымское, Богдановка, украинский военный, Березовое, Новгородское, Луганское, Лебединское, Невельское, Новотроицкое, Старогнатовка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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