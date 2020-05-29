Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, без потерь со стороны ООС

28 мая на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Крымского и Богдановки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За сутки не было потерь в рядах украинских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Павлополя, Широкино и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – у Крымского и Богдановки.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 28 мая Объединенные силы ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Они также уничтожили миномет противника.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе Богдановки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.