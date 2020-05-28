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Генштаб ВСУ: Юношам 18–19 лет не обязательно идти в армию

Граждане Украины в возрасте 18–19 лет могут пройти службу в армии только по собственному желанию, сообщает пресс-служба Минобороны страны со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Из-за коронавируса Кабмин перенес призыв на срочную службу с апреля июня на май июль
Из-за коронавируса Кабмин перенес призыв на срочную службу с апреля – июня на май – июль
Фото: depositphotos.com

Юношам в возрасте 18–19 лет не обязательно идти в армию. Об этом говорится в разъяснении Генерального штаба о призыве в мае – июле 2020 года, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В Генштабе подчеркнули, что призывают мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста. При этом отмечается, что юноши 18–19 лет могут пройти службу только по собственному желанию, оформленному в письменном заявлении.

Помимо этого, Минобороны направило письмо главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендует рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18–19 лет.

18 марта в связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавирусной инфекции военкоматы приостановили призыв граждан на срочную военную службу. 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке весеннего призыва.

15 апреля Кабинет Министров Украины перенес призыв на срочную службу с апреля – июня на май – июль.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, военные, призыв, Минобороны, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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