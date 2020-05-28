На весну 2020 года Путин планировал новую военную агрессию против Украины – генерал-лейтенант Романенко

Эскалации конфликта в Европе, которую якобы планировал на весну 2020 года президент РФ Владимир Путин, помешал коронавирус, заявил украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

На весну 2020 года президент РФ Владимир Путин планировал новую вооруженную агрессию в Европе, в частности в Украине. Об этом украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил в интервью "Фактам", опубликованном 27 мая.

"Весь 2019 год Путин, его Генштаб вкупе с политическими и военными аналитиками пытались дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры. Хотели вынудить нас подписать соглашения с боевиками, которые бы, в первую очередь, были на руку Кремлю. Но у президента России в этом вопросе почти ничего не вышло. (...) Именно поэтому Путин и планировал на весну очередное военное обострение в Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки", – сказал он.

Генерал считает, что Путин при этом мог поставить ультиматум: "вы за неделю должны принять все законы, которые нас устраивают, в противном случае будем продолжать военную агрессию".

"Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины. (...) Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую "Новороссию". А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать", – заявил Романенко.

По его словам, планам Путина помешала ситуация с коронавирусом.

"Весной этого года под ударом могли оказаться и страны Балтии. (...) Россия проводила в апреле этого года масштабные военные учения. А накануне главе Совбеза РФ Патрушеву была поставлена задача получить законодательное разрешение на превентивное использование тактического ядерного оружия. В связи с этим ситуация в Европе могла накалиться еще больше", – объяснил генерал.

Он отметил, что вооруженные силы России в первые дни открытого военного столкновения на территории Европы будут мощнее армии США, которая, как и страны Балтии, является членом НАТО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России на 27 мая подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них почти 4 тыс. человек умерли. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на третьем месте в мире по количеству больных.