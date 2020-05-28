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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Резко стало плохо – оторвался тромб". СМИ выяснили подробности смерти на Донбассе командира танковой бригады

Командир 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковник Юрий Межаков утром чувствовал себя нормально и был на службе, а потом ему резко стало плохо – и он скончался, рассказали "Обозревателю" в оперативном командовании "Север".

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Подполковнику Межакову было 38 лет
Подполковнику Межакову было 38 лет
Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада / Facebook

У командира 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковника Юрия Межакова, который 28 мая умер в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, были проблемы с сердцем, выяснило издание "Обозреватель"

Они начались в 2019 году. Однажды Межакова госпитализировали на реанимобиле, сообщили изданию знакомые военнослужащего.

"Но это было не настолько серьезно, службе не мешало. Просто за годы войны он многое пропускал через себя. Нервы, переживания... Гибель побратимов бесследно не проходит", – сказал один из собеседников издания.

Пресс-офицер оперативного командования "Север" Елена Мокренчук рассказала изданию, что Межакову резко стало плохо днем 28 мая. 

"Утром он был на службе – все как обычно. А потом ему резко стало плохо. Оказалось, оторвался тромб. Это шок для многих, горе. Комбрига любили и уважали", – сказала она. 

Межакову было 38 лет. Он родился в городе Шпола Черкасской области. В 2004 году окончил Военный институт танковых войск в Харькове. В 2014–2015 годах был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады. В 2019 году возглавил 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду. 

В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

У комбрига остались жена и двое несовершеннолетних детей. Они живут в Белой Церкви Киевской области в обычном общежитии, рассказали знакомые Межакова.

Теги: война в Украине, война на Донбассе, ООС, Юрий Межаков
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