На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады

Командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков умер в зоне проведения операции Объединенных сил 28 мая.

Межаков возглавлял танковую бригаду с 2019 года Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков, сообщила в Facebook пресс-служба формирования.

"Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа", – сказано в опубликованном некрологе.

В пресс-службе бригады изданию "Новинарня" уточнили, что Межаков умер от остановки сердца.

Межаков возглавил бригаду в 2019 году. В 2014–2015 годах он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады.

В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.