На Донбассе от остановки сердца умер командир танковой бригады

28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков, сообщила в Facebook пресс-служба формирования.
"Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа", – сказано в опубликованном некрологе.
В пресс-службе бригады изданию "Новинарня" уточнили, что Межаков умер от остановки сердца.
Межаков возглавил бригаду в 2019 году. В 2014–2015 годах он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады.
В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.