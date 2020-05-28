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ОРДЛО попадают в план децентрализации – Офис президента

Перспективные планы утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной Автономной Республики Крым, сообщили в Офисе президента.

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Зеленский: Украинцы смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными
Зеленский: Украинцы смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план децентрализации. Об этом 28 мая сообщает сайт Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что правительство утвердило для всех областей перспективные планы, которые "станут основой для формирования территориальных общин и построения успешной страны, в которой комфортно жить".

При этом в Офисе президента уточнили, что перспективный план не утвержден только для оккупированной Автономной Республики Крым.

По словам главы государства, формирование территориальных общин уменьшит влияние центральной власти на распоряжение средствами.

"Украинцы смогут получать качественные и больше услуг на местах – там, где они живут. Смогут развивать свои города и села, делать их более удобными и комфортными", – сказал Зеленский.

На заседании 27 мая Кабинет Министров Украины утвердил последние перспективные планы создания объединенных территориальных общин. Таким образом, правительство утвердило перспективные планы формирования территорий общин 24 областей.

"Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован сразу же после деоккупации полуострова", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облсовете и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Центральная избирательная комиссия должна сформировать избирательные округа и организовать проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, утвержденных правительством. По новой системе должны состояться местные выборы, запланированные на осень 2020 года.

Теги: Крым, Украина, Кабинет Министров, Донбасс, децентрализация, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Денис Шмыгаль
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