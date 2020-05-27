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Украинское правительство утвердило перспективные планы формирования общин во всех областях. Остался Крым

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины завершил один из этапов реформы децентрализации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В Кабмине пообещали, что перспективный план Крыма сформируют сразу после деоккупации полуострова
В Кабмине пообещали, что перспективный план Крыма сформируют сразу после деоккупации полуострова
Фото: depositphotos.com

На заседании 27 мая Кабинет Министров Украины утвердил последние перспективные планы создания объединенных территориальных общин – в Запорожской, Львовской и Одесской областях, сообщила пресс-служба правительства.

Таким образом, по состоянию на 27 мая утверждены перспективные планы формирования территорий общин 24 областей.

"Завершился сложный процесс согласования перспективных планов 24 областей, которые станут основой нового административно-территориального устройства базового уровня", – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram, что сегодня правительство завершило важный этап реформы децентрализации.

"Я болел за эту реформу еще будучи вице-премьером по региональному развитию, а потому для меня лично приятно, что именно наше правительство сделает этот исторический шаг. Утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. Для общин это не только новый уровень ответственности, но и одновременно новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модераторы жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это лишь часть реформы децентрализации, которая будет внедряться и в дальнейшем.

"Общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и востребованных, поэтому впереди нас ждут не менее важные решения в этом направлении", – написал премьер.

Шмыгаль отметил, что правительству осталось согласовать перспективный план Крыма.

"Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован сразу же после деоккупации полуострова", – сообщил премьер.

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облсовете и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Центральная избирательная комиссия должна сформировать избирательные округа и организовать проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, утвержденных правительством. По новой системе должны состояться местные выборы, запланированные на осень 2020 года.

Теги: Кабинет Министров, правительство, реформы, децентрализация, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий, Кабмин
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