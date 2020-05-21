Евросоюз передал медицинскую помощь в 936 объединенных территориальных общин Украины

ЕС передал украинским врачам защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Европейский союз передал медицинскую помощь в 936 объединенных территориальных общин Украины. Об этом 21 мая в Facebook сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что сегодня партию средств для противодействия COVID-19 отправили украинским медикам.

Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации Европейским союзом и пятью странами – членами ЕС (Германией, Швецией, Данией, Польшей и Эстонией). Закупками занималось представительство ЕС в Украине.

"Европейские партнеры не только активно поддерживали и поддерживают украинскую реформу децентрализации, которая повысила уровень жизни миллионов украинцев. Они также демонстрируют готовность подставить плечо в трудные времена коронавирусного кризиса. Эта поддержка не только усилит способность общин противостоять вирусу, но и в дальнейшем укрепит связи между Украиной и ЕС", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники.