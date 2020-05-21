Парламент Болгарии опротестовал админреформу в Украине

Народное собрание (парламент) Болгарии 20 мая приняло заявление о недопустимости разделять Болградский район Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Заявление поддержали 109 депутатов при 19 воздержавшихся.
Парламент призывает болгарское правительство обратиться к Кабинету Министров Украины и принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины и защиты ее прав.
Заявление отправлено в посольство Болгарии в Украине.
Болградский район с населением около 67 тыс. человек является местом компактного проживания болгар. Предполагалось, что в рамках децентрализации в его границах будет создана одна объединенная территориальная община (ОТО).
17 мая журналистка Ирина Гриб обнародовала в Telegram документ с согласительного селекторного совещания при участии представителей Одесской облгосадминистрации, Офиса президента и народных депутатов, в котором предполагается разбить Болградский район на пять ОТО.
Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.