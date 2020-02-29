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Префект должен быть быстрым связным между государством и общинами – Шмыгаль

Префекты нужны в Украине, чтобы реакция власти на различные события была быстрее, заявил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль: Не важно название префект, урядник или как-то еще. Это параллель, которая должна быть рядом с местным самоуправлением
Денис Шмыгаль: Не важно название – префект, урядник или как-то еще. Это параллель, которая должна быть рядом с местным самоуправлением
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

В случае введения в Украине института префектов они должны выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых они будут представителями центральной власти. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль в пятницу, 28 февраля, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Украина очень большая. У нас по перспективным планам должно быть создано 1400 общин. 1000 уже создано. Когда вы спрашиваете, кто такой префект и для чего его назначать, это представитель центральной власти в регионе. Он должен быть быстрым связным между Киевом и регионами, в которых он является представителем. Для того чтобы реакция власти на различные события была быстрее", – заявил вице-премьер.

Шмыгаль отметил, что наряду с сильным самоуправлением должно быть и сильное государство, которое будет акцентировать внимание на интересах людей.

"Не важно название – префект, урядник или как-то еще. Это параллель, которая должна быть рядом с местным самоуправлением. Мы хотим сильное местное самоуправление, но нам нужно и сильное государство. Ведь мы не хотим коронавируса, не хотим неконтролируемых последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Никто не говорит о том, что полномочия должны ложиться внахлест. Должно быть четкое разделение: вот местное самоуправление, вот государство. И это должны быть механизмы, которые работают для людей", – заявил Шмыгаль.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

17 января президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации для доработки с учетом общественного и экспертного мнения. В частности, речь шла о необходимости широкого обсуждения института префектов.

25 февраля Министерство развития общин и территорий совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления начали общественные обсуждения в Киеве и регионах о дальнейшей реформе децентрализации, пишет "РБК-Украина". Региональные обсуждения будут проходить в течение двух недель и до 15 марта должны закончиться итоговым форумом в Киеве, отмечает "Украинская правда".

Теги: Украина, реформы, самоуправление, децентрализация, префекты, Денис Шмыгаль, Министерство развития общин и территорий, Свобода слова Савика Шустера
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