Новый глава Минрегиона Шмигаль анонсировал реформы жилищно-коммунальных услуг и строительной отрасли

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль заявил, что будет уделять основное внимание децентрализации, реформе ЖКХ и строительной сферы.

Денис Шмигаль: Я не остановлюсь перед острыми и нестандартными решениями, но эти решения будут системными Фото: пресс-служба Дениса Шмигаля

Назначенный сегодня вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий Денис Шмигаль анонсировал реформы жилищно-коммунальных услуг и строительной отрасли. Об этом 4 февраля сообщила его пресс-служба.

Чиновник прежде всего намерен уделять внимание трем направлениям работы. Первое – завершение децентрализации.

"Общины на местах должны получить максимум экономических полномочий и быть хозяевами своей повседневной жизни", – подчеркнул Шмигаль.

Второе направление – реформа ЖКХ. По мнению министра, чтобы заменить изношенные коммунальные сети, повысить энергоэффективность и установить ту стоимость тарифов, которую в состоянии оплачивать украинцы, надо ввести конкурентный рынок услуг поставщиков – как государственных, так и частных.

"И третье – это реформирование строительной сферы. Здания, дороги, инфраструктура. Коррупции в этой сфере больше не должно быть. И я не остановлюсь перед острыми и нестандартными решениями, но эти решения будут системными. Конечная цель: отрасль должна перейти на прозрачные, единые для всех правила игры. Ответственность игроков рынка будет кардинально увеличена. Ответственность перед потребителем. Но еще больше – перед законом", – резюмировал он.

Шмигаль – экономист по образованию, возглавлял Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018-го он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Сегодня Верховная Рада большинством голосов уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию, и назначила на эту должность Шмигаля.