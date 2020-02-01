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Шмыгаль заявил, что его назначение в Минрегион – это общая позиция Зеленского и Гончарука

И президент Владимир Зеленский, и премьер Алексей Гончарук поддерживают кандидатуру председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий, сообщил сам Шмыгаль и отметил, что у него уже состоялся разговор с первыми лицами государства.

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Денис Шмыгаль: Это было предложение президента и премьера
Денис Шмыгаль: Это было предложение президента и премьера
Фото: ukrinform.ua

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмыгаль получил предложение возглавить Министерство развития общин и территорий и стать вице-премьер-министром от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Это было предложение президента и премьера. У меня был разговор и с Владимиром Зеленским, и с Алексеем Гончаруком. И президент, и премьер заверили меня, что они пришли к общему мнению, что надо меня привлекать в правительство для той работы, которую мне предлагают", – заявил Шмыгаль.

Глава ОГА отметил, что несмотря на два года работы в ДТЭК, он не знаком с собственником компании Ринатом Ахметовым и тот не имеет отношения к его назначению.

"Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично… Уровень менеджмента, с которым я общался, – это руководитель "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук и руководитель ДТЭК Максим Тимченко. Но даже с ними я, по большому счету, пересекался только на официальных совещаниях. А акционера ДТЭК я видел, как и все, только по телевизору", – отметил председатель Ивано-Франковской ОГА.

Шмыгаль заявил, что к его назначению никакого отношения не имеет и бизнесмен Илья Павлюк, которого СМИ называли одним из бенефициаров части списка "Слуги народа".

"Не знаю такого человека, и никто мне не представлялся как человек Павлюка", – сказал Шмыгаль.

"Укринформ" пишет, что Верховная Рада, как ожидается, будет голосовать за отставку нынешнего министра Алены Бабак и назначение Дениса Шмыгаля вице-премьером и министром на первом пленарном заседании новой сессии – 4 февраля.

17 января комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку главы Министерства развития общин и территорий Бабак и предложил назначить на эту должность Шмыгаля.

Шмыгаль – экономист по образованию, возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018-го он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Теги: Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Денис Шмигаль, Министерство развития общин и территорий
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