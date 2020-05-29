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Экс-"премьер ДНР" Бородай обвинил Гордона в попытке устроить в России революцию и гражданскую войну

Украинский журналист Дмитрий Гордон – "злейший враг России", цель которого – расшатать ее изнутри, ради этого он и взял интервью у одного из бывших главарей российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина, заявил экс-"премьер-министр ДНР" Александр Бородай.

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Бородай: Гордон злейший враг России и русского народа
Бородай: Гордон – злейший враг России и русского народа
Скриншот: Царьград ТВ / YouTube

Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем российских боевиков на оккупированной части Донбасса, полковником ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым) – это попытка разжечь революцию и гражданскую войну в России. Об этом в эфире российского "Царьград ТВ" 27 мая заявил бывший первый "премьер-министр ДНР" Александр Бородай.

"В этом смысле его [Гиркина] смычка с Гордоном как раз абсолютно естественна, потому что Гордон – это враг России. Злейший враг России и русского народа. Один из. И ему, естественно, в России тоже нужна революция. И поэтому ему нужны деятели, которые эту революцию могут осуществить. Раскручивая Гиркина, он раскручивает одного из таких людей" – заявил Бородай.

Российский боевик убежден, что Гиркин согласился на интервью с украинским журналистом, поскольку "колоссально обижен на Россию, российскую власть и своих соратников, которые его бросили, кинули с его точки зрения".

"Да, обида, кончено, большая. Ну и плюс, естественно, стремление набрать максимальную известность и популярность. Зачем она? Игорь Гиркин сейчас маргинал, он на самом деле загнан в достаточно маргинальные круги. Он сам себя туда загнал, его никто не загонял. Он реально чувствует тяжелейшую социальную фрустрацию. Он понимает: для того, чтобы вырваться из этого состояния, ему нужно, чтобы в России произошла революция и гражданская война, и тогда он имеет шанс на повторную социальную реализацию", – сказал Бородай.

Бывший "премьер ДНР" добавил, что когда-то они с Гиркиным "были друзьями, а сейчас – заклятые враги".

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Спустя два дня боевик дал интервью газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777. Официальный представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что заявления Гиркина могут быть приобщены к делу о катастрофе Boeing 777 малайзийских авиалиний.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что информация из интервью Гордона с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Дмитрий Гордон, сепаратизм, Александр Бородай, Игорь Гиркин, ДНР, война в Украине, война на Донбассе
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