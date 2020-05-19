Расследователь Bellingcat об интервью Гордона с Гиркиным: Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), может быть использована в судебном процессе против последнего. Такое мнение Грозев высказал в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая.
"Мое мнение: да, в этих разговорах, которые были вчера опубликованы, достаточно материалов, которые могут оказаться очень полезными в суде. Я не знаком с подготовкой, не знаком, как было сделано приготовление к этому разговору. Но для меня, как расследователя и юриста, очевидно: часть вопросов была подготовлена именно с целью, чтобы Гиркин попался на определенные вещи. Это были хорошо спланированные не только журналистские вопросы", – сказал Грозев.
Часть заявлений, которые касаются поддержки Россией боевиков, впервые прозвучала публично, указал расследователь.
"Я считаю, что несколько конкретных вещей, которые он [Гиркин] сказал, будут очень полезны. Во-первых, конкретно для расследования МН17 очень важно, что он не отрицал аутентичность [телефонных] перехватов, в которых участвовал. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через так называемого главу Крыма, чтобы ему доставили [средства] ПВО вместе с экипажем. То есть он реально признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", – обратил внимание Грозев.
Он отметил, что иногда правоохранители обращаются к журналистам с просьбой передать им записи таких интервью.
"Я знаю, что во многих международных расследованиях следователи обращаются к журналистам, которые вели такие интервью, постфактум. Обращаются и просят, чтобы им передали исходники таких разговоров, потому что они будут использоваться в суде. В этом случае, скорее всего, это было заранее спланировано. И вообще нет вопросов, что флешка будет очень полезна в суде", – подчеркнул Грозев.
Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.
Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.
Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.
В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.
Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.
В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.