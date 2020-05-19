Расследователь Bellingcat об интервью Гордона с Гиркиным: Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) впервые публично признался, что просил у российского руководства доставить на восток Украины зенитные комплексы с экипажем, сказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, которую в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), может быть использована в судебном процессе против последнего. Такое мнение Грозев высказал в эфире телеканала "Украина 24" 19 мая.

"Мое мнение: да, в этих разговорах, которые были вчера опубликованы, достаточно материалов, которые могут оказаться очень полезными в суде. Я не знаком с подготовкой, не знаком, как было сделано приготовление к этому разговору. Но для меня, как расследователя и юриста, очевидно: часть вопросов была подготовлена именно с целью, чтобы Гиркин попался на определенные вещи. Это были хорошо спланированные не только журналистские вопросы", – сказал Грозев.

Часть заявлений, которые касаются поддержки Россией боевиков, впервые прозвучала публично, указал расследователь.

"Я считаю, что несколько конкретных вещей, которые он [Гиркин] сказал, будут очень полезны. Во-первых, конкретно для расследования МН17 очень важно, что он не отрицал аутентичность [телефонных] перехватов, в которых участвовал. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через так называемого главу Крыма, чтобы ему доставили [средства] ПВО вместе с экипажем. То есть он реально признался в том, в чем его конкретно в Голландии обвиняют. А обвиняют его не в том, что он нажал на кнопку, а в том, что он заказал [оружие] и создал условия для сбивания. И это впервые открытым текстом было сказано", – обратил внимание Грозев.

Он отметил, что иногда правоохранители обращаются к журналистам с просьбой передать им записи таких интервью.

"Я знаю, что во многих международных расследованиях следователи обращаются к журналистам, которые вели такие интервью, постфактум. Обращаются и просят, чтобы им передали исходники таких разговоров, потому что они будут использоваться в суде. В этом случае, скорее всего, это было заранее спланировано. И вообще нет вопросов, что флешка будет очень полезна в суде", – подчеркнул Грозев.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.