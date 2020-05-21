Невзоров об интервью с Гиркиным: Гордон выдающийся интервьюер. Он выполнил профессиональный долг как патологоанатом, вскрывающий труп

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) – серьезная работа, которая фиксирует "зачумленное, несчастное и драматическое вранье" Гиркина, который "из ряженого придурка проделал путь в герои, а потом обратно в придурки", заявил российский публицист Александр Невзоров.

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) – это "блестящая работа специалиста своего дела". Об этом 20 мая в программе "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский публицист и в прошлом журналист Александр Невзоров.

"С моей точки зрения, это была блестящая работа Гордона. Гордон действительно исключительный, выдающийся интервьюер. Он умеет это делать. Он оставляет собеседнику ровно столько воздуха, сколько нужно для ответа. Он умеет не портить настроение, не превращает беседу в пытку. Он блестящий специалист своего дела. Он сделал эту работу, которую все равно кто-нибудь должен был сделать", – сказал Невзоров.

Он сравнил украинского журналиста с патологоанатомом, который "вынужден вскрывать труп", точнее – изобличать "драматическое вранье" спикера.

"В данном случае Гордон просто выполнил свой профессиональный долг как патологоанатом, который вынужден вскрывать труп, даже если очень сильно этот труп воняет. С этим ничего не поделаешь. И тут ему было просто никуда не деться. А всякие нелепые, смешные, дурацкие оправдания, которые он придумал потом, забудутся. А серьезная работа, которая фиксирует почти четырехчасовое зачумленное, измученное, несчастное и очень драматическое вранье – вот эта работа останется навсегда", – убежден Невзоров.

Он отметил, что понимает резонанс, который вызвало в обществе интервью Гордона с Гиркиным.

"Стрелков, конечно же, это очень знаковая, очень драматическая и для той страны, и для этой страны фигура. Понятное дело, что отношение к нему простым не будет никогда ни в той стране, ни в этой, потому что он из ряженого придурка проделал путь в герои, а потом обратно в придурки. Это непростая судьба", – подытожил Невзоров.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.