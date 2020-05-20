Клуб читателей
ГОРДОН
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


все материалы автора

Мне не нравится дискуссия о том, можно ли общаться с террористами. Я общалась с ними, чтобы получить информацию. Как бы меня внутренне ни трясло

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Знаете, что мне не нравится в ситуации с Гордоном? Эта дискуссия, можно или нельзя общаться с террористами, военными преступниками и тому подобное. Можно ли такие интервью приобщать к материалам уголовных производств и всякое такое.

Причем дискуссия эта ведется людьми, далекими от реалий, и обязательно очень категорично и с осуждением.

Я неоднократно общалась с террористами. Более того, я брала интервью у Лукьянова с позывным Террикон, осужденного заочно украинским судом за расстрел группы Эндрю, и, если честно, не сильно его прессовала, потому что мне надо было получить от него хоть какую-то информацию по существу. И как бы меня внутренне ни трясло, внешне могло показаться, что я разговариваю с каким-то депутатом ВР.

Никто, правда, меня по этому поводу не допрашивал, а зря, готова запись отдать следствию, если уже не в этом, то хотя бы в других делах.

Нет, это я не оправдываю манеру Гордона, это я говорю, что так тоже бывает.

Татьяна Катриченко уже написала, что она общается с террористами, ища информацию о пленных. Мы с Марией Томак были допрошены в качестве свидетелей по уголовным производствам после наших расследований. Свидетельства Томак о событиях "русской весны" переданы в Международный уголовный суд. Надежда Волкова отбирала мои показания относительно отдельных эпизодов войны для ЕСПЧ.

Работа журналистов очень ценная для следствия, адвокатов, прокуроров и, конечно, для историков, так как журналистика обладает уникальными инструментами сбора информации, недоступными другим. И с этой точки зрения, к сожалению, в нашем обществе журналистика недооценена, потому что большинство аудитории зациклено на форме и мало интересуется содержанием.

И это сейчас пост не о качестве журналистской работы, а о том, с какой точки зрения иногда можно анализировать содержание даже того, что на эмоциональном уровне неприятное.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Дмитрий Гордон, ЕСПЧ, террористы, Игорь Гиркин, расследование, журналисты, Ольга Решетилова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко G
Владимир ПОПОВ
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников G
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS