Потураев: Гиркин и Поклонская наговорили в интервью Гордону такого, чем Украина может воспользоваться в международных судах

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) и "экс-прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской не только дали дополнительные материалы для международного суда, но и продемонстрировали "звериное лицо российского тоталитарного режима", заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

В интервью, которое основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял у бывшего главаря российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова) и у "экс-прокурора" аннексированного РФ Крыма Натальи Поклонской, прозвучала информация, которой Украина может воспользоваться для отстаивания своих интересов в международных судах. Такое мнение в эфире телеканала "Україна 24" 19 мая высказал народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Я не считаю такие интервью "пропагандой терроризма". Более того, я согласен с тем, что господин Гиркин, как и госпожа Поклонская, наговорили в интервью господину Гордону много такого, чем Украина может воспользоваться, в том числе в международных судах. Кроме того, я уже слышал соответствующее заявление от одного из заместителей генерального прокурора, что там действительно есть высказывания, которыми можно воспользоваться", – заявил Потураев.

Он подчеркнул, что в Верховной Раде мнения об этих интервью разные, часто – диаметрально противоположные.

"Некоторые коллеги в парламенте считают, что это была "пропаганда терроризма". Я с этим согласиться не могу. Более того, хочу напомнить, что [в мире] были скандалы, очень схожие [с украинским], когда американские СМИ брали интервью у террористов, радикальных исламистов, которые совершили преступление против американских граждан – военных и гражданских. Это тоже вызывало возмущение: "Как вы так можете?! Это пропаганда терроризма!" – сказал Потураев.

Политик убежден, что интервью Гордона не только дали материалы для судебных и следственных инстанций, но и продемонстрировали "звериное лицо российского тоталитарного режима".

"С морально-этической точки зрения такие интервью – это такая вещь, которая не всем нравится. И именно поэтому я бы не хотел давать никаких оценок. Я считаю, что благодаря этим интервью мы увидели без преувеличения звериное лицо российского тоталитарного режима", – отметил Потураев.

На вопрос, будет ли "Слуга народа" делать какие-то официальные заявления, нардеп ответил, что не видит в этом необходимости, поскольку действия Гордона не противоречат украинскому законодательству, а являются его прямой журналистской деятельностью.

"Потому что мы [во фракции] не считаем, что журналистская деятельность, которая не пресекает границы законов – а я считаю, что в этом случае господин Дмитрий никаких украинских законов не нарушил, – требует каких-то заявлений, неважно каких: осуждающих или, наоборот, благодарных. Потому что это журналистская деятельность, она не противоречит украинскому законодательству", – подытожил Потураев.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.