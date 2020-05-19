Высказывания Гиркина в интервью Гордона можно запросто использовать в судебном и следственном процессе

Если журналисту будут говорить, у кого можно брать интервью, а у кого нельзя, общество будет лишено права на свободный доступ к информации. Если мы планируем перенять европейские ценности, чтобы они стали основой нашего общества, значит, должна быть полноценная свобода слова.

Журналист имеет право брать интервью у кого угодно. Давайте вспомним: Пабло Эмилио Эскобар, колумбийский король кокаина, наркобарон, руководитель огромного картеля, контролировал в 1980-х около 80% мирового рынка кокаина. Очень жестокий убийца. У него CNN брало интервью – и ничего, журналистов за это никто не наказывал и не осуждал. У нас есть народный депутат [Сергей] Швец, который был когда-то журналистом телеканала "1+1" и брал интервью у Чикатило. И никто его за это не обвинял.

Рейтинг покажет, интересно интервью с Гиркиным и Поклонской людям или нет. Я вам скажу: интересно! Потому что это знаковые фигуры и нельзя говорить, что этих людей нет. Я с удовольствием посмотрел и одно, и второе интервью. Много нового для себя узнал из того, что происходило в Крыму и на неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. И для меня это было очень важно, как и многим людям. Думаю, эти интервью посмотрят миллионы, и рейтинг это покажет.

Уже есть заявление заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова по поводу Дмитрия Гордона. Он его поблагодарил за интервью. Дело в том, что у следственных органов не было возможности проинтервьюировать ни Гиркина, ни Поклонскую. А любые высказывания в прямом эфире можно запросто использовать в судебном процессе, в следственном процессе. Это вопрос правоохранительных органов. Слова, аргументы, доказательства, произнесенные в эфире, можно использовать в досудебном следствии, а после – и в суде.

Интервью может быть доказательством в суде. Думаю, вопрос, какую часть интервью использовать, – это уже предмет работы следственных органов и предмет работы государства Украина. Если Украина подаст материалы этого интервью в суд в Гааге, это может быть элементом в судебном процессе.

Я ставлю вопрос: правоохранительные органы брали показания у Поклонской? Произошла аннексия Крыма, она была прокурором, нарушила присягу на верность украинскому народу и принимала участие в аннексии полуострова. У нее кто-то из правоохранительных органов брал показания? Не брал. А в интервью она все рассказала! И это может быть предметом судебного расследования.

Или Гиркин. Я посмотрел это интервью с большим интересом, потому что много чего не знал. Я не согласен с тем, что он говорит. Не согласен, как и каждый сознательный гражданин Украины, поскольку он нарушает мое суверенное право. Но мир знает много случаев – и в Европе, и в США, когда правоохранительные органы пользуются помощью журналистов для разоблачения преступлений. Если вы не смотрели интервью с Гиркиным, посмотрите. Там, кстати, есть факты связи некоторых наших "ура-патриотов" со спецслужбами России.

Источник: Україна 24 / YouTube