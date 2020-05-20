Гиркин написал явку с повинной. И это прозвучало на весь мир – Цимбалюк об интервью Гордона с Гиркиным

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) выглядело как профессиональный допрос, на котором военный преступник признался в совершенных на территории Украины преступлениях, заявил бывший начальник Главного управления МВД во Львовской и Полтавской областях, нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк.

Отвечая на вопросы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, бывший главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), по сути, написал явку с повинной. Такое мнение в эфире телеканала "Прямий" 19 мая выразил экс-глава Тернопольской и Львовской областей, бывший начальник Главного управления МВД во Львовской и Полтавской областях, глава Львовской областной организации партии "Батьківщина" и действующий нардеп одноименной фракции Михаил Цимбалюк.

"Впечатление, будто вопросы формулировал не Дмитрий Гордон, а кто-то из представителей правоохранительных органов, потому что интервью выглядело как допрос. Но сегодня также важно, что мы услышали в ответ. Гиркин написал явку с повинной. И это прозвучало на весь мир. Я убежден, что в Гааге это будет доказательством. Доказательством, во-первых, того, что он преступник, поскольку он подтвердил, что именно по его инициативе на территорию Украины прибыла помощь в виде спецкомплекса "Бук" с экипажем. Во-вторых, он официально признал, что расстреливал украинских людей – добровольцев, военных", – заявил Цимбалюк.

Нардеп также прокомментировал слова Гордона, что интервью с Гиркиным было сделано "в содружестве с украинскими спецслужбами", а озвученная информация о преступлениях против Украины передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

"Я считаю, что есть несколько спецподразделений, с которыми Дмитрий мог формулировать именно эти вопросы. Первое – это Генеральная прокуратура. Второе – Служба внешней разведки, Главное разведывательное управление и еще несколько. Потому что, как мне кажется, очень профессионально сформулированы эти вопросы", – считает Цимбалюк.

Он добавил, что вышедшее ранее интервью Гордона с "экс-прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской тоже представляет интерес для следствия.

"Относительно Поклонской. В ответах тоже прозвучало подтверждение, что Россия – агрессор. Что люди, которые перешли на ту сторону, – преступники. И сейчас задача украинских правоохранительных органов, используя действующее законодательство по заочному осуждению, немедленно завершить уголовное дело в отношении террориста Гиркина, потому что для этого есть все основания. И в отношении госпожи Поклонской", – подытожил Цимбалюк.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.