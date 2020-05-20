Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: Это гражданский поступок. А как еще собрать доказательства сейчас? Или нам столетиями ждать?

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) – это технология по сбору и документированию доказательной базы преступлений, на которую опираются международные суды и следствие. На Западе эта технология очень распространена, а журналист, который ее осуществляет, получает одобрение и признание общественности, заявил экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным – это подарок для суда в Нидерландах, расследующего гибель пассажирского рейса МН17 в небе над оккупированной территорией Донбасса в 2014 году. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил 19 мая экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

"Безусловно, это интервью – подарок для суда в Гааге по делу о МН17. То, что сделал господин Гордон, – это определенный гражданский поступок. Не все журналисты на это согласились. […] Да, было бы лучше, если бы Гиркин прямо с экрана признал свою вину. Но неужели вы думаете, что он, офицер спецслужб, неумный человек? По совокупности того, что он сказал в этом интервью, там достаточно информации, дальше уже работа профессиональных международных следователей", – сказал Смешко.

Он подчеркнул, что прозвучавшая в интервью информация может стать и доказательной базой, и определенным психологическим портретом подозреваемого для международного суда.

"А как еще собрать доказательную базу сейчас? Или нам столетиями ждать? […] Это гражданский поступок. Получена новая доказательная база. Факт в том, что благодаря этому интервью мы получили новые доказательства в обвинении военного преступника, которые выходят даже за рамки расследования МН17. […] Кроме того, когда доказываешь вину преступника, необходимо иметь его психологический портрет. Необходимо судей убедить в том, что этот человек способен на совершение того, что ему инкриминируют. То есть по совокупности все, что было сказано, безусловно, продвижение вперед", – настоял Смешко.

Он добавил, что понимает тех, у кого беседа с Гиркиным вызвала возмущение. Но, по словам Смешко, на Западе журналисты точно так же берут интервью у военных преступников и получают одобрение и признание общества.

"Эмоции понятны, но хочу обратиться к тем, кто возмущается. Извините, вы что-то новое услышали о Гиркине, что изменило ваше представление о нем на лучшее? Или с Поклонской? Нет, но это лишний раз показало, с кем мы имеем дело. Иногда противник искренне верит в то, что делает. Но это не изменяет того, что он наш противник и военный преступник. Но документирование доказательной базы – это технология, которая в том числе осуществляется с помощью журналистики. На Западе журналисты, которое делали подобное, получали одобрение общества и делали себе имя", – отметил Смешко.

Он также напомнил, что для судебного разбирательства необходима любая дополнительная информация и высказывания подозреваемого. Даже если его слова окажутся неправдивыми, это все равно, по мнению Смешко, будет считаться уликой в судебном процессе.

"Безусловно, подобные интервью необходимы, потому что идет война, которая длится дольше, чем Вторая мировая. Гиркин – враг, который с оружием пришел на нашу территорию. Суд в Гааге с помощью журналистов-расследователей из неправительственной организации Bellingcat доказывает, что Гиркин причастен [к трагедии МН17]. Так что любая дополнительная информация для этого суда необходима. И для будущих судебных процессов, например, в Международном военном трибунале. […] Особенно такие интервью, где выведен каждый нюанс, каждый штрих, создан психологический портрет подозреваемого, продемонстрированы его моральные качества. Каждое его слово перепроверяется, если он обманывает, это тоже считается дополнительными уликами, которые ложатся в основное обвинение", – подытожил Смешко.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.