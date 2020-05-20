Арахамия назвал интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным видеодоказательством российской агрессии

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с главарем боевиков Игорем Гиркиным и с бывшим "прокурором Крыма" Натальей Поклонской доказывает, что Россия привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на Украину, заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и с бывшим "прокурором Крыма" Натальей Поклонской является доказательством того, что Россия – страна-агрессор. Об этом 19 мая заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия во время общения с журналистами. Видео 19 мая опубликовал "5 канал" в YouTube.

"Единственное положительное, что там есть, – это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, которая привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну", – отметил Арахамия.

11 мая на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с Поклонской. В нем она говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее, войне на Донбассе, измене Родине, бывшем и нынешнем президентах Украины Викторе Януковиче и Владимире Зеленском, любви к последнему российскому императору Николаю II и президенте РФ Владимире Путине.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. В нем Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.