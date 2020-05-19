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В Украине сократилось число новых случаев COVID-19, СБУ изучит интервью Гордона с Гиркиным. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 19 мая.

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Ключевые события вторника
Ключевые события вторника
Фото: depositphotos.com

Коронавируса стало меньше

В Украине за сутки выявили 260 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала апреля. Выздоровело 356 человек. Второй раз за время пандемии число выздоровевших превысило число заболевших.

А что с карантином?

По плану, всеобщий карантин в Украине продлится до 22 июня, но в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения ограничения могут снять досрочно, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения 30 дней на то, чтобы организация провела реформы и доказала, что после вспышки коронавируса в Китае не действовала в интересах этой страны. В противном случае Штаты окончательно откажутся финансировать ВОЗ, заявил глава Белого дома.

Возвращение Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в конце апреля заразился коронавирусом, выписался из больницы и приступил к работе. Президент РФ Владимир Путин вернул Мишустину полномочия премьера.

Гордон и Гиркин

Служба безопасности Украины сообщила, что проанализирует интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Гордон заявил, что интервью было сделано "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Подозрение по делу о гибели Окуевой

Гражданину России, предполагаемому организатору убийства украинского добровольца Амины Окуевой сообщили о подозрении, проинформировал Офис генерального прокурора.

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, ВОЗ, Игорь Гиркин, карантин, ультиматум, Дональд Трамп, Амина Окуева, Служба безопасности Украины, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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