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США обеспокоены задержанием украинского военного силами РФ – посольство

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области.

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Старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области
Старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области
Скриншот: РИА Новости Крым / YouTube

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность сообщениями СМИ о задержании военнослужащего ВСУ российскими гражданами на территории Украины, об этом дипломатическая миссия сделала заявление в Twitter.

"Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе", – отмечается в сообщении посольства.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, сообщили в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины. 

Начальник пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко рассказал, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в 1 км от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел "вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим".

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком.

Теги: Крым, посольство США, задержание, Евгений Добринский
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