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10 областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина – Минздрав

Киев из-за превышения нормы инцидентности не отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины
Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины
Фото: depositphotos.com

Требованиям второго этапа ослабления карантина по состоянию на 15 июня не соответствуют 10 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

По этой же причине условиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Загруженность больниц, а также количество лабораторных тестов на COVID-19 находятся в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Киев, Украина, карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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