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Канада возвращает в Украину военных инструкторов. Миссия была свернута в апреле из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса часть военных инструкторов из Канады, которые готовят украинских военнослужащих, покинула Украину. В июне 90 инструкторов вернутся обратно.

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Канадские инструкторы готовят украинских военнослужащих с 2015 года
Канадские инструкторы готовят украинских военнослужащих с 2015 года
Фото: depositphotos.com

Вооруженные силы Канады возвращают в Украину военных инструкторов, сообщил 14 июня канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление представительницы армии Лии Кэмпбелл.

Миссия в Украине частично была свернута из-за пандемии коронавируса. Но после пересмотра ситуации, "в том числе анализа мер в сфере здравоохранения и оценки риска", Оттава решила ее возобновить, отметила Кэмпбелл.

В Украине оставалось 60 канадских инструкторов. В июне к ним присоединятся еще 90 человек. По прибытии в страну они пройдут 14-дневный карантин, после чего возобновят обучение украинских военнослужащих.

Еще 50 военнослужащих пока что останутся в Канаде. Как заявила Кэмпбелл, они вернутся в Украину "как только позволят условия".

Канада отправила в Украину более 200 военных инструкторов в 2015 году. Они  проводят занятия с украинскими военнослужащими в рамках программы UNIFIER. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. В начале апреля 2020 года миссия была свернута из-за пандемии коронавируса.

По данным канадского правительства, с 2015 года канадские инструкторы подготовили более 10 тыс. украинских военнослужащих. 

Теги: Украина, Канада, карантин, военные инструкторы, UNIFIER, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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