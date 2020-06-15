Канада возвращает в Украину военных инструкторов. Миссия была свернута в апреле из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса часть военных инструкторов из Канады, которые готовят украинских военнослужащих, покинула Украину. В июне 90 инструкторов вернутся обратно.

Вооруженные силы Канады возвращают в Украину военных инструкторов, сообщил 14 июня канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление представительницы армии Лии Кэмпбелл.

Миссия в Украине частично была свернута из-за пандемии коронавируса. Но после пересмотра ситуации, "в том числе анализа мер в сфере здравоохранения и оценки риска", Оттава решила ее возобновить, отметила Кэмпбелл.

В Украине оставалось 60 канадских инструкторов. В июне к ним присоединятся еще 90 человек. По прибытии в страну они пройдут 14-дневный карантин, после чего возобновят обучение украинских военнослужащих.

Еще 50 военнослужащих пока что останутся в Канаде. Как заявила Кэмпбелл, они вернутся в Украину "как только позволят условия".

Канада отправила в Украину более 200 военных инструкторов в 2015 году. Они проводят занятия с украинскими военнослужащими в рамках программы UNIFIER. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. В начале апреля 2020 года миссия была свернута из-за пандемии коронавируса.

По данным канадского правительства, с 2015 года канадские инструкторы подготовили более 10 тыс. украинских военнослужащих.