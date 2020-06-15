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В 11-миллионном китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

На одном из оптовых рынков Пекина произошла вспышка коронавирусной инфекции, власти соседнего мегаполиса Баодин решили принять немедленные меры по предотвращению распространения заболевания.

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Баодин город с 11-милионным населением
Баодин – город с 11-милионным населением
Фото: wikipedia.org

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, вводят военное положение из-за вспышки коронавируса на крупном рынке в Пекине. Об этом сообщает сайт NBD со ссылкой на заявление властей города.

В нем говорится, что Баодин близок к Пекину (140 км), между городами налажен "грузовой и кадровый обмен", что требует от властей города принятия немедленных мер.

В Баодине проживают более 11,5 млн человек. 

13 июня издание Bjnews сособщило о вспышке коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине. Его временно закрыли. В районе рынка был введен режим ЧП, приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 900 924 человека. Жертвами COVID-19 стали 433 066 человек (+3 тыс.), выздоровело 3 769 712.

По официальной статистике, в Китае было инфицировано 84 335 человек, из них 4638 умерли, 79 483 выздоровели.

В конце февраля – начале марта эпидемия в Китае пошла на спад, однако инфекция распространилась в страны Европы и Америки. Карантинные меры в КНР были отменены.

Теги: Китай, Пекин, военное положение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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