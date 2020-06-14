Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Иране число жертв COVID-19 впервые за два месяца превысило 100 человек в день

Общее количество жертв коронавирусной инфекции в Иране достигло 8837. За сутки в стране умерли 107 пациентов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в Иране выявлены 2472 новых больных
За сутки в Иране выявлены 2472 новых больных
Фото: ЕРА

В Иране за сутки зарегистрировали 107 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июня на брифинге сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, информирует IRNA.

По ее данным, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в стране стали 8837 человек.

"За последние сутки выявлены 2472 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 187 427 человек", – сказала Лари.

От COVID-19 официально вылечились 148 674 человека, отметила спикер ведомства.

Al Jazeera подчеркнула, что за сутки в Иране умерло более 100 человек впервые за последние два месяца.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, за все время пандемии в мире инфицированы 7,8 млн. человек, жертвами COVID-19 стали 430,5 тыс., выздоровели 3,7 млн.

Теги: Иран, медицина, смерть, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
84-летний Джигарханян выписался из больницы
84-летний Джигарханян выписался из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS