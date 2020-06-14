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Глава минздрава Казахстана инфицирован COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что его госпитализировали в инфекционный госпиталь.

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Биртанов: Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда
Биртанов: Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда
Фото: Yelzhan Birtanov / Facebook

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и находится в госпитале. Об этом он 14 июня сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно", – заявил Биртанов.

Он отметил, что в последние дни в ряде регионов Казахстана наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.

"Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19. Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике", – заметил министр.

Также он призвал незамедлительно обращаться к врачу при наличии симптомов заболевания.

https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2900426463359160

По информации Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, за все время пандемии в мире инфицированы 7,8 млн. человек, жертвами COVID-19 стали 430,5 тыс., выздоровели 3,7 млн. В Казахстане подтверждено 14,4 тыс. случаев инфицирования, выздоровели 9,1 тыс. умерли 73 человека.

Теги: Казахстан, кризис, карантин, жертвы, госпиталь, Минздрав, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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