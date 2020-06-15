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В Индии от коронавируса умер святой, "лечивший" COVID-19 целованием рук

В индийском городе Ратлам на карантин отправили около 50 человек, которые пользовались услугами святого, "лечившего" COVID-19 по собственной методике.

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После смерти Аслама Бабы на коронавирус проверяют его окружение
После смерти Аслама Бабы на коронавирус проверяют его окружение
Фото: ЕРА

В Индии от коронавируса умер святой Аслам Баба из города Ратлам штата Мадхья-Прадеш, который предлагал лечить COVID-19 при помощи черной магии и целования рук. Об этом сообщило издание The Print 12 июня.

Аслам Баба был протестирован на коронавирус 3 июня, его результат оказался положительным. Спустя несколько дней он умер.

После его смерти на карантин были отправлены около 50 контактировавших с ним лиц. По меньшей мере 19 из них оказались заражены.

В полиции города изданию сообщили, что после смерти святого как минимум 32 человека, которые занимаются похожими практиками "лечения" COVID-19, были протестированы на коронавирус. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 900 924 человека. Жертвами COVID-19 стали 433 066 человек, выздоровело 3 769 712. На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 320 922 человека, 9195 умерли.

Теги: Индия, смерть, карантин, жертвы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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