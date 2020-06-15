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Главврач больницы в Сарнах: За всю свою трудовую деятельность такого нашествия пневмоний я еще не видел

В районной больнице Сарнов Ровенской области дополнительно привлекают медицинский персонал для оказания помощи больным COVID-19, потому что число госпитализированных растет, сообщил главный врач больницы Василий Иванюк.

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Медики больницы Сарнов привлекают дополнительные силы
Медики больницы Сарнов привлекают дополнительные силы
Фото: depositphotos.com

Главный врач центральной городской больницы в Сарнах Ровенской области Василий Иванюк на своей странице в Facebook рассказал о тяжелой ситуации в связи с ростом больных COVID-19.

"Реанимация, шесть больных, состояние тяжелое, у одного пациента крайне тяжелое, он на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Инфекция, 23 больных, с высокими температурами четыре – кислородозависимые, состояние здоровья тяжелое, у остальных пациентов состояние средней тяжести. Двое пациентов были выписаны, зато трое переведены из обсервационного отделения", – написал Иванюк 14 июня.

Он отметил, что на обсервации в терапевтическом корпусе больницы находятся 43 пациента, у всех пневмонии, 15 больных с высокой температурой. Трое уже переведены в инфекционное отделение. На обсервации также находится беременная женщина с тяжелой пневмонией.

"Друзья, скажу так: за всю свою трудовую деятельность, а она насчитывает 24 года, такого нашествия пневмоний я еще не видел, и, думаю, мои коллеги тоже. В настоящее время поступило 10 пневмоний... Это только утренние результаты... Мы вынуждены дополнительно привлекать медицинский персонал для оказания помощи больным", – добавил Иванюк.

https://www.facebook.com/vasil.ivanuk/posts/1953818154749261

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: медицина, Ровенская область, больница, пневмония, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, обсервация
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