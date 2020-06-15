За сутки коронавирус выявили у 56 детей и 43 медработников – Степанов

В Украине за последние сутки было проведено 10 236 исследований на коронавирус, из них 7950 – методом полимеразной цепной реакции и 2286 ИФА-тестов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сообщил, что 129 человек были госпитализированы Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 656 человек, в том числе у 56 детей и 43 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здавоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По Украине было госпитализировано 129 человек.

За сутки было проведено 10 236 исследований на коронавирус, из них 7950 – методом полимеразной цепной реакции и 2286 ИФА-тестов.

Больше всего случаев заражения выявлено во Львовской области (136), в Закарпатской области (48) и в Киеве (53), добавил министр.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.