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Три киевских детсада готовились к открытию, несмотря на инфицированный COVID-19 персонал – Кличко

Власти Киева не разрешат открыть три детских сада, в которых выявлены сотрудники с коронавирусом либо с подозрением на инфекцию, заявил мэр города Виталий Кличко.

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Сегодня Кличко сообщал, что директор одной из киевских школ получила позитивный результат теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжала работать
Сегодня Кличко сообщал, что директор одной из киевских школ получила позитивный результат теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжала работать
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Три киевских детсада готовились к открытию и приему детей, несмотря на инфицированный COVID-19 персонал. Об этом 15 июня на своей странице в Facebook заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сотрудники с коронавирусом либо с подозрением на инфекцию были выявлены в детском саду №804 в Оболонском районе (там заболела воспитательница), в детсаду №495 Шевченковского района (подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре) и в учебном учреждении №651 в Соломенском районе (у музыкального руководителя детского сада заболела вся семья, женщина – как контактное лицо – теперь находится на самоизоляции).

Как подчеркнул Кличко, власти города не разрешат открыть эти три детских сада.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2671344606417409

Сегодня Кличко сообщал, что директор одной из киевских школ получила позитивный результат теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжала работать.

Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Киев, Виталий Кличко, инфекция, детский сад, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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