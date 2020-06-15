Три киевских детсада готовились к открытию, несмотря на инфицированный COVID-19 персонал – Кличко

Власти Киева не разрешат открыть три детских сада, в которых выявлены сотрудники с коронавирусом либо с подозрением на инфекцию, заявил мэр города Виталий Кличко.

Сегодня Кличко сообщал, что директор одной из киевских школ получила позитивный результат теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжала работать Фото: Віталій Кличко / Facebook

Три киевских детсада готовились к открытию и приему детей, несмотря на инфицированный COVID-19 персонал. Об этом 15 июня на своей странице в Facebook заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сотрудники с коронавирусом либо с подозрением на инфекцию были выявлены в детском саду №804 в Оболонском районе (там заболела воспитательница), в детсаду №495 Шевченковского района (подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре) и в учебном учреждении №651 в Соломенском районе (у музыкального руководителя детского сада заболела вся семья, женщина – как контактное лицо – теперь находится на самоизоляции).

Как подчеркнул Кличко, власти города не разрешат открыть эти три детских сада.

Сегодня Кличко сообщал, что директор одной из киевских школ получила позитивный результат теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжала работать.

Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.