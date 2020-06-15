В Киеве за сутки от COVID-19 умерли два человека – Кличко

За весь период пандемии в Киеве COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 90 человек умерли, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

За прошедшие сутки у 53 жителей Киева подтвердили COVID-19, двое больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 июня во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Кличко. 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.

Он добавил, что среди заболевших 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, 27 мужчин от 20 до 87 лет, три девочки (четыре, пять и шесть лет) и двое мальчиков, которым пять и девять лет. Пять пациентов были госпитализированы, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 12. В Соломенском – девять. В Деснянском и Дарницком районах – по семь случаев", – рассказал мэр столицы.