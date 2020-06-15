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В Киеве директор школы получила позитивный тест на COVID-19 и продолжила работать. На нее хотят открыть дело

Госпродпотребслужба Киева обратилась в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела против директора местной школы, которая при наличии подтвержденного диагноза COVID-19 продолжила работать.

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Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек
Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек
Фото: depositphotos.com

Директор одной из киевских школ получила позитивный результата теста на COVID-19, но никому об этом не сказала и продолжила работать. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 июня во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусной болезнью, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", – сообщил мэр.

Он добавил, что Госпродпотребслужба города уже обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела.

"Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз – изолируйтесь дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактируйте с другими людьми", – призвал Кличко.

Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Киев, Виталий Кличко, дети, школа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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