Кличко: В Киеве из всех тестов на COVID-19 около 5% оказываются позитивными

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что в Киеве 15 июня самый высокий показатель ПЦР-тестирования в стране – более 85 тестов на 100 тыс. жителей города.

Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек Фото: depositphotos.com

Из всех жителей Киева, которым делают ПЦР-тесты, COVID-19 обнаруживают у 5% людей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 июня во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Мэр столицы отметил, что в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования в стране – более 85 тестов на 100 тыс. жителей города.

"Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными. В целом же тем, кто заболел, делают два теста. Первый – для выявления болезни, и второй – когда человек клинически выздоровел", – сообщил Кличко.

Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.