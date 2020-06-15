Кличко: В Киеве из всех тестов на COVID-19 около 5% оказываются позитивными

Из всех жителей Киева, которым делают ПЦР-тесты, COVID-19 обнаруживают у 5% людей. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 июня во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Мэр столицы отметил, что в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования в стране – более 85 тестов на 100 тыс. жителей города.
"Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными. В целом же тем, кто заболел, делают два теста. Первый – для выявления болезни, и второй – когда человек клинически выздоровел", – сообщил Кличко.
Всего в Киеве за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3957 человек, 1164 жителя столицы вылечились, 90 – умерли.
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.