В России разрабатывается 10 вакцин от коронавируса, их испытания резко ускорили – The Wall Street Journal

Россия с опозданием включилась в гонку за созданием вакцины от SARS-CoV-2, спешка, с которой работают ученые, может обернуться риском для здоровья, если побочные эффекты препаратов не будут тщательно изучены. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Российские ученые спешат дать ответ на требование президента Владимира Путина разработать вакцину против коронавируса к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин, говорится в статье The Wall Street Journal, опубликованной 11 июня.

Притом что РФ с опозданием включилась в гонку, только у США, Китая и Канады потенциальных вакцин сейчас больше. Сроки клинических испытаний значительно сокращены, один из препаратов тестируют на военных. Спешка сулит серьезные риски для здоровья людей, если побочные эффекты не будут должным образом изучены, отмечает издание. Сами разработчики говорят, что необходимо выдерживать паузу между испытаниями на животных и на людях.

"Гонка за вакциной" началась после заявления Путина на совещании в Кремле 14 мая, когда тот потребовал завершить регистрацию вакцины в сентябре.

Успех в создании "национальной вакцины" продемонстрировал бы, что экономика РФ, ограниченная санкциями, все еще может конкурировать с более богатыми мировыми державами, пишет WSJ. По сведениям издания, группы российских разработчиков конкурируют друг с другом, но о фактах кооперации с американскими, китайскими или европейскими учеными неизвестно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.