В России вакцину от коронавируса будут испытывать на военных

50 российских военнослужащих-добровольцев с завтрашнего дня примут участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. Испытания пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института минобороны.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени минздрава РФ сотрудники якобы неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19 Фото: ЕРА (архив)

Министерство обороны РФ заявило о начале клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа отобранных военнослужащих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

Всего отобрано уже 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Он добровольно решили принять участие в тестировании, отметили в минобороны РФ.

Испытания пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института минобороны. Первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте 3 июня.

Агентство пишет, что в мае в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии минздрава РФ сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. По словам директора центра Александра Гинцбурга, эксперимент оказался успешным: негативных побочных эффектов от вакцинации якобы не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.

Гинцбург пояснил, что речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом.

В минобороны планируют завершить клинические испытания вакцины до конца июля.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.