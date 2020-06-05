Администрация Трампа выбрала пять компаний, которым помогут разрабатывать вакцину от COVID-19 – The New York Times

В США пять исследовательских проектов по изготовлению вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получат дополнительное финансирование, помощь в клинических испытаниях и логистическую поддержку, сообщает The New York Times.

В Белом доме сообщали о широкомасштабной иммунизации американцев до конца 2020 года Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пятью перспективными исследовательскими проектами по изготовлению вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 для их дальнейшей поддержки. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что решение является шагом к выполнению обещания Белого дома о широкомасштабной иммунизации американцев до конца 2020 года.

Уточняется, что среди проектов, которые получат финансовую поддержку для дальнейшего развития, названы разработки компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Merck & Co.

Кроме дополнительного финансирования, производители получат помощь в клинических испытаниях и логистическую поддержку.

По информации издания, официально об этом решении Белый дом объявит позже.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи намекнул на предстоящую презентацию во вторник. Он заявлял, что администрация Трампа рассчитывает разработать вакцину к январю 2021 года.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.