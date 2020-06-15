Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

За прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое – Центр общественного здоровья

Средний показатель летальности от COVID-19 по Украине превышен в шести областях, сообщает Центр общественного здоровья.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Центра общественного здоровья Украины, 88,3% умерших люди в возрасте от 50 лет
По данным Центра общественного здоровья Украины, 88,3% умерших – люди в возрасте от 50 лет
Фото: depositphotos.com

В Украине с 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от коронавируса, выросло почти вдвое. Об этом сегодня в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Отмечается, что по состоянию на 15 мая смертей, связанных с COVID-19, было 476, сейчас в Украине зафиксирован уже 901 такой случай.

Показатель смертности – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. При этом 88,3% умерших – люди в возрасте от 50 лет.

Средний показатель летальности от COVID-19 по Украине превышен в шести областях: Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской (3,6%).

Также в Центре общественного здоровья подчеркнули, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1996340020490716

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекциейУмерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Украина, эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS