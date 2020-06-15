За прошедший месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое – Центр общественного здоровья

Средний показатель летальности от COVID-19 по Украине превышен в шести областях, сообщает Центр общественного здоровья.

По данным Центра общественного здоровья Украины, 88,3% умерших – люди в возрасте от 50 лет Фото: depositphotos.com

В Украине с 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от коронавируса, выросло почти вдвое. Об этом сегодня в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Отмечается, что по состоянию на 15 мая смертей, связанных с COVID-19, было 476, сейчас в Украине зафиксирован уже 901 такой случай.

Показатель смертности – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. При этом 88,3% умерших – люди в возрасте от 50 лет.

Средний показатель летальности от COVID-19 по Украине превышен в шести областях: Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской (3,6%).

Также в Центре общественного здоровья подчеркнули, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло за этот период 12 человек, выздоровел 171.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.