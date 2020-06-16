Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

У сотрудника аппарата СНБО обнаружили COVID-19 – Данилов

После выявления коронавирусной инфекции у сотрудника аппарата Совета нацбезопасности и обороны Украины ведомство переходит на работу в онлайн-режиме, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Мы все сдали тесты и ждем результатов
Данилов: Мы все сдали тесты и ждем результатов
Фото: rnbo.gov.ua

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом ZN.UA сообщил 16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Один из сотрудников ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица... Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждем результата", – сказал он.

По словам Данилова, не дожидаясь результатов тестирований, в его ведомстве ограничили общение, "перейдя в онлайн-режим".

Секретарь совета уточнил, что речь идет о сотруднике ситуационного центра СНБО, расположенного на улице Петра Болобачана в Киеве.

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. От COVID-19 в стране скончалось 912 человек, а 14 528 выздоровели.

Теги: СНБО, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS