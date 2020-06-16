Суд назначил заседание по делу о нарушении Зеленским карантина. Ему грозит до 170 тыс. грн штрафа

Хмельницкий горрайонный суд 19 июня рассмотрит административный протокол, составленный в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина, сообщается на сайте суда.
Заседание начнется в 9.00. Председательствовать на заседании будет судья Андрей Мисинкевич.
В отношении президента Владимира Зеленского полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина).
Для должностных лиц нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 тыс. до 170 тыс. грн).
3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.
В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.
Президент пообещал заплатить штраф, если суд примет такое решение.