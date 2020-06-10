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Админпротоколы за нарушение карантина в Хмельницком составлены в отношении Зеленского, Ляшко, Ермака – МВД

В МВД Украины сообщили, что в суд направят админматериал о нарушении карантина в кафе в Хмельницком рядом должностных лиц, в том числе президентом Владимиром Зеленским, главным санврачом Виктором Ляшко и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Им грозит штраф на сумму до 34 тыс. грн

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В кафе Зеленский и сопровождающие сидели 3 июня
В кафе Зеленский и сопровождающие сидели 3 июня
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским пили кофе вопреки карантинным ограничениям, составлены административные протоколы. Об этом 10 июня проинформировал сайт Министерства внутренних дел Украины.

"Вопреки карантинным ограничениям относительно деятельности кафе (кроме террас), владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей. В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) [Кодекса Украины об административных правонарушениях] на владельца кафе и посетителей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского головы Александра Симчишина", – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что админпротоколы будут направлены на рассмотрение суда.

"Нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан – от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн", – объяснили в ведомстве.

3 июня Зеленский посетил одно из кафе в Хмельницком во время рабочей поездки. Вместе с ним были Ермак, Трофимов, Симчишин, Ляшко и другие.

При этом Кабинет Министров Украины принял решение разрешить посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

Симчишин в комментарии hromadske избежал ответа на вопрос, почему кафе обслуживало клиентов в помещении, сказав только, что на улице и в общественных местах президент и его сопровождающие были в масках, а сняли их, когда пили кофе.

4 июня Зеленский выразил готовность заплатить штраф, если его выпишут.

10 июня президент сообщил, что штраф выписали.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончалось 833 человека (за последние сутки – 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.

Теги: МВД, штраф, карантин, Владимир Зеленский, кофе, президент, Сергей Трофимов, Александр Симчишин, кафе, суд, Андрей Ермак, Дмитрий Габинет, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, нарушение
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