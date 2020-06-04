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В Украине возобновляют работу кафе. Банкеты и самообслуживание по-прежнему под запретом. Инфографика

Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику о правилах работы заведений общественного питания, которым разрешено открыться с 5 июня. В частности, по-прежнему будет запрещено проводить банкеты, праздники и публичные мероприятия с участием больше 10 человек, самообслуживание (еду и напитки должны подавать только сотрудники заведения), а также функционирование детских комнат.
 
| Сегодня 22.18
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Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook
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С полным перечнем требований к заведениям общественного питания можно ознакомиться здесь.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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