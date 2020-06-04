В Украине возобновляют работу кафе. Банкеты и самообслуживание по-прежнему под запретом. Инфографика
Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику о правилах работы заведений общественного питания, которым разрешено открыться с 5 июня. В частности, по-прежнему будет запрещено проводить банкеты, праздники и публичные мероприятия с участием больше 10 человек, самообслуживание (еду и напитки должны подавать только сотрудники заведения), а также функционирование детских комнат.
В рамках ослабления карантина возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее, с 15 июня – международное с некоторыми странами. Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований по осуществлению полетов.→
В рамках ослабления карантина кафе и ресторанам в большинстве регионов Украины разрешат возобновить работу с 5 июня. Министерство здравоохранения издало постановление об обязанностях сотрудников, администрации и посетителей заведений.→
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