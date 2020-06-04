Минздрав Украины обнародовал правила работы ресторанов. Сидеть за столами разрешат без масок

Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте правила работы ресторанов и кафе, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня.
Документ подписал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общие нормы предусматривают:
- обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если
температура тела превышает 37,2 ºС, человек к работе не допускается;
- на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
- должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдали дистанцию не менее 1,5 м;
- между столиками должно быть не менее 1,5 м, если нет специальной перегородки. Допускается размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);
- меню или размещается на входе, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
- выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
- столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках;
- заведение должно обеспечить возможность бесконтактного расчета.
В помещениях кафе и ресторанов запрещается:
- самостоятельный вход посетителей без сопровождения сотрудника заведения;
- работа детских комнат;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;
- приготовление пищи на открытых кухнях;
- функционирование зон самообслуживания, включая буфеты для самостоятельного наливания напитков.
Администрация ресторана должна обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.
Посетители обязаны:
- обработать руки антисептиком перед входом;
- соблюдать социальную дистанцию;
- заходить и передвигаться по ресторану или кафе в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время находиться за столом можно без маски.
В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.
Кафе и рестораны в большинстве регионов Украины могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.