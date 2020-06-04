Минздрав Украины обнародовал правила работы ресторанов. Сидеть за столами разрешат без масок

В рамках ослабления карантина кафе и ресторанам в большинстве регионов Украины разрешат возобновить работу с 5 июня. Министерство здравоохранения издало постановление об обязанностях сотрудников, администрации и посетителей заведений.

В ресторанах разрешат или одноразовую посуду, или такую, которая легко моется при высокой температуре Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте правила работы ресторанов и кафе, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Документ подписал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общие нормы предусматривают:

обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если

температура тела превышает 37,2 ºС, человек к работе не допускается;

температура тела превышает 37,2 ºС, человек к работе не допускается; на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;

должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдали дистанцию не менее 1,5 м;

между столиками должно быть не менее 1,5 м, если нет специальной перегородки. Допускается размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);

меню или размещается на входе, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;

выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;

столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках;

заведение должно обеспечить возможность бесконтактного расчета.

В помещениях кафе и ресторанов запрещается:

самостоятельный вход посетителей без сопровождения сотрудника заведения;

работа детских комнат;

проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;

приготовление пищи на открытых кухнях;

функционирование зон самообслуживания, включая буфеты для самостоятельного наливания напитков.

Администрация ресторана должна обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Посетители обязаны:

обработать руки антисептиком перед входом;

соблюдать социальную дистанцию;

заходить и передвигаться по ресторану или кафе в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время находиться за столом можно без маски.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Кафе и рестораны в большинстве регионов Украины могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.