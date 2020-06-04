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Минздрав Украины обнародовал правила работы ресторанов. Сидеть за столами разрешат без масок

В рамках ослабления карантина кафе и ресторанам в большинстве регионов Украины разрешат возобновить работу с 5 июня. Министерство здравоохранения издало постановление об обязанностях сотрудников, администрации и посетителей заведений.

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В ресторанах разрешат или одноразовую посуду, или такую, которая легко моется при высокой температуре
В ресторанах разрешат или одноразовую посуду, или такую, которая легко моется при высокой температуре
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте правила работы ресторанов и кафе, которые вступят в силу в рамках ослабления карантина с 5 июня.

Документ подписал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общие нормы предусматривают:

  • обязательный температурный скрининг всех сотрудников перед началом работы. Если
    температура тела превышает 37,2 ºС, человек к работе не допускается;
  • на входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов должно быть организовано место для обработки рук антисептиком;
  • должна быть нанесена разметка на полу, чтобы посетители в очереди соблюдали дистанцию не менее 1,5 м;
  • между столиками должно быть не менее 1,5 м, если нет специальной перегородки. Допускается размещение не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет);
  • меню или размещается на входе, или оно должно быть сделано из такого материала, который позволит его продезинфицировать. Разрешается выдача одноразовых меню с их последующей утилизацией;
  • выдача заказов в многоразовой посуде допускается только в том случае, если ее потом можно помыть при высокой температуре в посудомоечной машине;
  • столовые приборы должны быть в индивидуальных упаковках;
  • заведение должно обеспечить возможность бесконтактного расчета.

В помещениях кафе и ресторанов запрещается:

  • самостоятельный вход посетителей без сопровождения сотрудника заведения;
  • работа детских комнат;
  • проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с участием более 10 человек;
  • приготовление пищи на открытых кухнях;
  • функционирование зон самообслуживания, включая буфеты для самостоятельного наливания напитков.

Администрация ресторана должна обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Посетители обязаны:

  • обработать руки антисептиком перед входом;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • заходить и передвигаться по ресторану или кафе в маске, прикрывающей нос и рот, в то же время находиться за столом можно без маски.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение.

Кафе и рестораны в большинстве регионов Украины могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания обслуживают клиентов только на летних площадках или работают на вынос.

Теги: запрет, карантин, очередь, ресторан, Минздрав, кафе, Виктор Ляшко, маски, антисептики
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