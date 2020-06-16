Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Ивано-Франковской области решили приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, а также учреждений культуры.

Прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в Ивано-Франковске и области выше максимально допустимого уровня Фото: depositphotos.com

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Ивано-Франковской области усилили карантин.

Такое решение 16 июня приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Ивано-Франковский городской совет в Facebook.

В регионе решили приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, а также учреждений культуры.

Проведения религиозных мероприятий разрешается только при условии, что на 10 м² площади будет не более одного человека.

За минувшие сутки, по данным Ивано-Франковский областной государственной администрации, в регионе зафиксировали еще 43 случая коронавируса, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 1809.

Глава ОГА Виталий Федорив рассказал, что прирост новых случаев инфицирования в регионе выше максимально допустимого уровня: при норме 12 на 100 тыс. населения этот показатель в области составляет 13,42, сообщило издание "Галичина".

Ивано-Франковская область входит в пятерку самых пострадавших от коронавируса в Украине после Черновицкой, Львовской, Ровенской и Киевской.

Карантин в Украине ввели 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.