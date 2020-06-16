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Кабмин Украины предложит порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно "на деле" помогать семьям погибших и пострадавших от коронавируса украинских медиков.

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Необходимые постановления Кабмин будет рассматривать завтра, чтобы начать выплаты уже в ближайшее время
Необходимые постановления Кабмин будет рассматривать завтра, чтобы начать выплаты уже в ближайшее время
Фото: depositphotos.com

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией COVID-19. Об этом на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что необходимые постановления Кабмин будет рассматривать завтра, чтобы начать выплаты уже в ближайшее время.

По словам Шмыгаля, если медработник погиб от коронавируса, инфицировавшись во время исполнения профессиональных обязанностей, – его семья получит 1,576 млн грн. Если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19 – выплата его родным составит 210 тыс. грн. Также предусмотрены выплаты в случае приобретения инвалидности вследствие инфицирования медика коронавирусной инфекцией.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", – подчеркнул Зеленский.

7 мая Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в статью 39 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Документ предполагает введение страховки для медиков, которые инфицировались коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей и которым в связи с этим в течение года была установлена группа инвалидности.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Владимир Зеленский, медики, выплаты, инфекция, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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