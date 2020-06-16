В Украине могут ужесточить наказание за неношение масок

Кабинет Министров Украины готов пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но в помещениях они еще долго будут актуальными, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины планирует усилить административное наказание за неношение масок в помещениях и общественном транспорте. Об этом на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечается на сайте Кабмина.

Обращаясь к главам ОГА, премьер-министр подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем. По его словам, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", – подчеркнул Шмыгаль.