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КИЕВ

Кличко заявил, что число новых заболевших COVID-19 в Киеве некорректно из-за технических неполадок в Минздраве

Среди вновь выявленных заболевших коронавирусной болезнью в Киеве 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, девятилетняя девочка, девять мужчин в возрасте от 18 до 75 лет и семилетний мальчик. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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Кличко сказал, что вирус не отступил
Кличко сказал, что вирус не отступил
Фото: Кличко - мер / Facebook

Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 28 человек. За сутки в столице умерли двое больных, сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет, девятилетняя девочка, девять мужчин в возрасте от 18 до 75 лет и семилетний мальчик.

За сутки госпитализировали двоих пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего новых случаев выявлено в Дарницком районе (7), Деснянском (5) и в Днепровском районе (4). 

На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 92 человека умерли, 1164 выздоровели.

"Такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета некоторые данные обрабатывались с опозданием. Киевский лабораторный центр Минздрава Украины делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени", – сказал Кличко.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4456316391045940

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. Скончалось от COVID-19 912 человек, выздоровело 14 528 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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